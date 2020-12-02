Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА та провів низку інших кадрових змін

Кадрові зміни уряд провів у Державній інспекції містобудування, Національному агентстві України з питань державної служби та держпідприємствах.

Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

Зокрема, уряд ухвалив такі рішення:

- призначити (проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України) Прохорова Сергія Валерійовича першим заступником голови Державної інспекції містобудування України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину). Виконання обов'язків голови Державної інспекції містобудування України уряд поклав на Прохорова.

- звільнити (проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України) Овчаренко Ірину Іванівну з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби (за угодою сторін).

- погодити (проєкт Указу Президента України по місцевих державних адміністраціях) звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків директора приватного акціонерного товариства "Український інститут із проєктування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв’язок" на Турбу Романа Олеговича (радник ПрАТ "Діпрозв’язок").

Уряд прийняв проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків генерального директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш" на Кравця Артема Сергійовича (директор зі стратегії та маркетингу цього підприємства).

Нагадаємо, учора стало відомо, що очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн "Укроборонпром".

У липні минулого року Зеленський поставив умову новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня забезпечити повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", інакше - звільнення.

Гусєв є президентом громадської організації "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини", до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк. У 2015-2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України. Він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Раніше Гусєв був 41-м номером у списку кандидатів "Слуги народу" у Верховну Раду.