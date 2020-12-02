Харківська міськрада змінила регламент, щоб провести першу сесію без Кернеса

Депутати оберуть головуючого, який буде вести сесії до обрання секретаря міськради.

Харківська міськрада внесла зміни до регламенту, щоб провести першу сесію нового скликання без мера Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в Німеччині.

За відповідне рішення в середу проголосували 53 депутати, проти - семеро, двоє утрималися, передає харківське видання "Status Quo".

Згідно з прийнятими змінами, якщо міський голова обраний, але з поважних причин не може взяти участь у першій сесії, депутати міськради більшістю голосів обирають головуючого. Він буде вести сесії до обрання секретаря міськради. До обрання головуючого сесію веде глава відповідної виборчої комісії.

Якщо обраний міський голова не запропонував кандидатури секретаря міськради, депутати обирають президію у складі 3-5 осіб, члени якої будуть проводити сесії міськради до обрання секретаря. До обрання президії сесію також веде глава відповідної виборчої комісії.

Під час обговорення депутат Ігор Черняк заявив, що посада головуючого не передбачена чинним законодавством. У відповідь секретар міськради Олександр Новак заявив, що мова йде виключно про проведення першої сесії.

Нагадаємо, на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я його вивезли на лікування в Німеччину до берлінської клініки Шаріте.

Не дивлячись на хворобу, Кернес був зареєстрований кандидатом на виборах міського голови Харкова. 25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила його переможцем виборів і визнала його харківським міським головою. За Кернеса віддали голоси 60,34% виборців.