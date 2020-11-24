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СБУ викрила снайпера "ЛНР", який переховувався у Харкові

Колишньому бойовику повідомлено про підозру.

Служба безпеки України викрили колишнього учасника терористичної організації «ЛНР», який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений «командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова». Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду «розвідник-снайпер». З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі «служби» у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Раніше у Дніпрі СБУ затримала бойовика-десантника "ЛНР".

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