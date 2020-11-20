У Слобідському районі Харкова чоловік підірвав гранату у дворі будинку, де проживає його колишня дружина з п'ятирічною дитиною.

Про це повідомляє поліція області.

У результаті вибуху чоловіку відірвало частину руки.

Повідомлення до поліції надійшло сьогодні об 11:46. Заявниця розповіла, що до квартири, розташованої на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік і погрожує гранатою. У квартирі перебували сестра заявниці та дитина п'яти років.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, спецпідрозділ "КОРД", вибухотехніки та пересувна криміналістична лабораторія.

Як повідомляє "Суспільне", одну гранату чоловік кинув у квартиру, другу підірвав на вулиці.

Нагадаємо, раніше житель Харкова погрожував слідчим поліції гранатою після того, як у його домі провели обшук і знайшли вісім кущів конопель.