18 листопада у нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на Чорнобильській атомній станції було відправлено перший саркофаг із відходами.
Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.
"Перший ДСЕП, заповнений 93 відпрацьованими тепловидільними збірками (ВТВЗ), у присутності спеціалістів Держатомрегулювання, ДАЗВ, «Holtec International» та інспекторів МАГАТЕ встановлений у бетонний модуль зберігання (БМЗ) для зберігання протягом 100 років", - йдеться у повідомленні.
Станом на 19 листопада зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 120 ВТВЗ.
Зазначається, що роботи виконуються відповідно до Програми введення в експлуатацію СВЯП-2, якою передбачено повне завантаження та встановлення на зберігання двох двохстінних сухих екранованих пеналів - великий двостінний герметичний контейнер з борованої нержавіючої сталі.
Нагадаємо, у вересні Чорнобильська атомна електростанція отримала спеціальний дозвіл на "гарячі" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, яке будували 20 років.
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.
В липні 2019 на ЧАЕС ввели в експлуатацію новий саркофаг, який повинен прослужити мінімум 100 років.