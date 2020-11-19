Станом на 19 листопада зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 120 ВТВЗ.

18 листопада у нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на Чорнобильській атомній станції було відправлено перший саркофаг із відходами.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.

"Перший ДСЕП, заповнений 93 відпрацьованими тепловидільними збірками (ВТВЗ), у присутності спеціалістів Держатомрегулювання, ДАЗВ, «Holtec International» та інспекторів МАГАТЕ встановлений у бетонний модуль зберігання (БМЗ) для зберігання протягом 100 років", - йдеться у повідомленні.

Станом на 19 листопада зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 120 ВТВЗ.

Зазначається, що роботи виконуються відповідно до Програми введення в експлуатацію СВЯП-2, якою передбачено повне завантаження та встановлення на зберігання двох двохстінних сухих екранованих пеналів - великий двостінний герметичний контейнер з борованої нержавіючої сталі.

Нагадаємо, у вересні Чорнобильська атомна електростанція отримала спеціальний дозвіл на "гарячі" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, яке будували 20 років.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

В липні 2019 на ЧАЕС ввели в експлуатацію новий саркофаг, який повинен прослужити мінімум 100 років.