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Український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Авдіївки

Бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі.

Український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Авдіївки
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 19 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Унаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться у вечірньому зведенні.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу зібралася на позачергове засідання  з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами. Напередодні повідомлялося, що українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.

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