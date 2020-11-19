iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На Черкащині хакер за гроші допомагав прослуховувати телефони та читати повідомлення

Його було затримано після встановлення шкідливого ПО на смартфон місцевого ІТ-фахівця, якого "замовив" конкурент.

​На Черкащині хакер за гроші допомагав прослуховувати телефони та читати повідомлення
Фото: ssu.gov.ua

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області хакера, який віддалено встановлював програмне забезпечення для зняття інформації зі смартфонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, мешканець Умані за гроші давав своїм "клієнтам" несанкціонований доступ до смартфонів "об’єктів спостереження". Для цього хакер використовував шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло віддалено записувати і прослуховувати телефонні розмови, а також контролювати спілкування у месенджерах.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт встановлення відповідної програми стеження на смартфон місцевого ІТ-фахівця, якого "замовив" конкурент.

Під час обшуку у підозрюваного виявили комп’ютерну техніку з шкідливим ПО та чорнові записи, які підтверджують його протиправну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 361-1 КК (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині СБУ викрила хакерів, які крали відповіді на екзаменаційні білети у вишах і продавали їх замовникам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також