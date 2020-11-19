​На Черкащині хакер за гроші допомагав прослуховувати телефони та читати повідомлення

Його було затримано після встановлення шкідливого ПО на смартфон місцевого ІТ-фахівця, якого "замовив" конкурент.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області хакера, який віддалено встановлював програмне забезпечення для зняття інформації зі смартфонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, мешканець Умані за гроші давав своїм "клієнтам" несанкціонований доступ до смартфонів "об’єктів спостереження". Для цього хакер використовував шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло віддалено записувати і прослуховувати телефонні розмови, а також контролювати спілкування у месенджерах.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт встановлення відповідної програми стеження на смартфон місцевого ІТ-фахівця, якого "замовив" конкурент.

Під час обшуку у підозрюваного виявили комп’ютерну техніку з шкідливим ПО та чорнові записи, які підтверджують його протиправну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 361-1 КК (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині СБУ викрила хакерів, які крали відповіді на екзаменаційні білети у вишах і продавали їх замовникам.