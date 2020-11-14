У Microsoft заявили про хакерські атаки на компанії, які розробляють вакцини від ковіду

Сім відомих компаній, які безпосередньо залучені до дослідження вакцин та лікування Covid-19, зазнали хакерських атак.

Про це пише blogs.microsoft.com.

Мова йде про провідні фармацевтичні компанії та дослідників вакцин у Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї та США. Атаки здійснили хакери з Росії та Північої Кореї.

У “компаніях-жертвах” вакцини проходять різні етапи клінічних випробувань. Одна з компаній розробила тест на Covid-19. Кілька компаній мають контракти з державними органами або отримують від них інвестиції.

Хакери, серед іншого, зламували особисті акаунти співробітників компаній та, прикидаючись працівниками ВООЗ, використовували фішингові розсилки.

У Microsoft заявили, що ці атаки має “засудити усе цивілізоване суспільство” і закликали уряди країн вжити відповідних дій.