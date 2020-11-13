Лукашенко пригрозив Україні санкціями

Олександр Лукашенко розкритикував дії президента України Володимира Зеленського і пригрозив Україні санкціями у відповідь на заходи з українського боку.

Таку заяву він зробив у коментарі білоруським ЗМІ, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко впевнений, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти Білорусі під тиском Заходу.

"Це ганебне підігравання Євросоюзу та Америці. От не ввели б вони санкції проти нас, і Володя Зеленський на це б не пішов. А ввели, махнули - і він побіг слідом. Це недостойна позиція. Це приниження українського народу, як мінімум", - сказав Лукашенко.

Він також заявив що Білорусь може закрити кордон для товарів з України, зокрема для української сировини, яка після переробки у Білорусі експортується на ринки країн Євразії.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів, а єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Опозиція не визнала результатів та заявила про фальсифікації.

Наприкінці серпня в МЗС України заявили, що не розриватимуть дипломатичних відносин із Білоруссю, але "ставлять на паузу" будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що рісля завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.