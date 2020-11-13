ЄС висловив співчуття рідним загиблого в Мінську Романа Бондаренка і готовий ввести додаткові санкції

Європейський Союз висловлює співчуття в зв'язку з загибеллю Романа Бондаренка, якого до смерті забили правоохоронці в Мінську.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), опублікованому в п'ятницю, 13 листопада.

"Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не тільки піддавала прямим і жорстоким репресіям власне населення, а й створила середовище, в якому можуть мати місце такі беззаконні насильницькі дії", - йдеться в заяві.

ЄС звинувачує Мінськ в ігноруванні "фундаментальних прав і свобод білорусів, а також в нехтуванні життями людей", і висловлює солідарність "з усіма ні в чому не повинними білорусами, які постраждали і продовжують страждати від рук білоруської влади після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня".

Брюссель закликає Мінськ припинити насильство та переслідування і звільнити всіх затриманих осіб, в тому числі політичних в'язнів.

"Європейський союз вже наклав санкції на 55 осіб, відповідальних за жорстокі репресії і залякування, і готовий ввести додаткові санкції", - нагадали у ЄС.

Нагадаємо, у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Лукашенка. Громадяни, які відстоюють свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Силовики застосовують до протестувальників спецзасоби та тортури.

Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.