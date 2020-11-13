Мешканці районів поблизу Нагірного Карабаху, які незабаром повинні перейти під контроль Азербайджану, залишають територію і спалюють свої будинки.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

"Уздовж доріг люди вантажили речі, в одному місці навіть розбирали ресторан, причому вантажили в машину не тільки обладнання ресторану, а й вікна і двері", - йдеться в повідомленні.

🔥Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

Водночас повідомляють, що миротворчий батальйон Міноборони Росії взяв під контроль місто Степанакерт. Уздовж лінії зіткнення сторін виставлено 10 спостережних постів, інформує Кавказский узел.

Миротворческий батальон #Минобороны России взял под контроль #Степанакерт, вдоль линии соприкосновения сторон выставлено 10 наблюдательных постов, заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.#Карабах #Россия



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© Кавказский Узел pic.twitter.com/JvzUIJRvwh — Кавказский Узел (@caucasianknot) November 12, 2020

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.