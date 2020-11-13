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Нагірний Карабах: вірмени залишають територію і спалюють свої будинки

Села поблизу Карабаху скоро повинні перейти під контроль Азербайджану.

Нагірний Карабах: вірмени залишають територію і спалюють свої будинки
Фото: скрін відео

Мешканці районів поблизу Нагірного Карабаху, які незабаром повинні перейти під контроль Азербайджану, залишають територію і спалюють свої будинки.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

"Уздовж доріг люди вантажили речі, в одному місці навіть розбирали ресторан, причому вантажили в машину не тільки обладнання ресторану, а й вікна і двері", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляють, що миротворчий батальйон Міноборони Росії взяв під контроль місто Степанакерт. Уздовж лінії зіткнення сторін виставлено 10 спостережних постів, інформує Кавказский узел.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. 

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

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