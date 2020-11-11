Україна вважає завершеною війну в Нагірному Карабасі

У МЗС додали, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.

Міністерство закордонних справ України вважає завершеною війну в Нагірному Карабаху.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту. Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії.

Нагадаємо, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії та Азербайджану про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набуває чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій у Газаському районі.

Пізніше було опубліковано повний текст документа. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр Пашинян.

10 листопада Російська Федерація відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. 1900 військових вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.