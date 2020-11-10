Каськів пройшов у Закарпатську обласну раду від ОПЗЖ

Зараз на Закарпатті реінкарнують ідею Олімпіади на Боржаві.

Колишній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, що Каськів є громадянином України, народився 01.12.1973 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання - місто Київ. Він пройшов шостим номером від партії ОПЗЖ в Закарпатську обласну раду. На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ по 6-му Хустському округу.

У 2004 році Каськів керував координаційним центром громадянської кампанії "ПОРА", яка брала активну участь у Помаранчевій революції. Пізніше "ПОРА" стала політичною партією. Каськів отримав пам'ятний знак "Видатному учаснику Помаранчевої революції" і близько року був позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

На дострокових парламентських виборах 2007 року Каськів отримав мандат нардепа за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона". У 2009-2010 роках працював радником прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій.

Каськів з 23 грудня 2010-го по 15 березня 2014 року був головою Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами. За даними МВС, під керівництвом Каськіва Держінвестпроект "розпиляв" кілька сотень мільйонів гривень.

У 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн гривень для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, йдеться про проєкти "Якісна вода", що передбачає встановлення в найбільших містах України автоматів з розливу питної води, і "Олімпійська надія-2022" , за яким повинні бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. доларів.

Каськова із Закарпаттям пов'язує ідея Олімпіади на Боржаві, яку він проштовхував за часів Януковича, пише Укрінформ. Свого часу Каськіва та його оточення звинувачували у масовій скупці земель на Боржавських полонинах.

Зараз на Закарпатті реінкарнують ідею Олімпіади на Боржаві, у межах Пилипецької ОТГ у Міжгірському районі. За новим районуванням Міжгірський район входитиме до нового Хустського району, від якого балотувався та пройшов в облраду Каськів.