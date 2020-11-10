Зеленський провів першу селекторну нараду на самоізоляції

Президент України Володимир Зеленський провів першу селекторну нараду, перебуваючи на самоізоляції після того, як дізнався про позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Нарада була присвячена питанням роботи НАЕК "Енергоатом", інформує пресслужба глави держави.

Глава держави ознайомився з перебігом виконання указу президента України № 406 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" від 22 вересня 2020 року.

"За результатами обговорення поточного стану НАЕК "Енергоатом" Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що дасть змогу забезпечити її подальшу стабільну роботу та повною мірою фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток та підтримання безпеки експлуатації АЕС", - йдеться у повідомленні.

Також було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом" відповідно до зазначеного указу та пришвидшення розробки та ухвалення необхідних законодавчих змін.

Нагадаємо, про те, що президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на COVID-19, стало відомо ввечері в понеділок. Вони пішли на самоізоляцію. Єрмак наголосив, що візьме участь у запланованій відеозустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходитиме цього тижня. "Якщо переговори цього тижня не відбудуться - точно не за моєї вини", - наголосив голова ОП. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

Президент Зеленський вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі", та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.

За словами речниці глави держави Юлії Мендель, учора в Офісі президента був "звичайний день". Перша леді Олена Зеленська розповіла, що президент почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати.

Улітку цього року на коронавірусну інфекцію COVID-19 перехворіла дружина президента Олена Зеленська. Президент тоді казав, що хотів сам заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".