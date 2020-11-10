У Європарламенті розчаровані браком прогресу у протидії олігархам в Україні

Доповідь підтримали 53 євродепутати, семеро були проти, ще восьмеро утрималися.

Комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив доповідь щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати невдоволені браком прогресу в судовій реформі та протидії впливу олігархів, передає DW.

У доповіді щодо виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ухваленій комітетом Європарламенту з закордонних справ, йдеться про те, що Україні необхідно провести низку реформ, зокрема в судовій системі, щоб уникнути регресу на шляху євроінтеграції.

Напередодні під час голосування доповідь підтримали 53 євродепутати, семеро були проти, ще восьмеро утрималися.

"Шлях, яким країна йде після Революції гідності, вражає. Але залишаються велетенські виклики: продовження російської агресії, пандемія COVID-19, діяльність тих, хто продовжує зневажати верховенство права та боротьбу з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують на продовження нашої підтримки", - заявив автор доповіді, постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер.

У документі зазначається, що Україна просунулася в реформах, зокрема: в сільському господарстві, енергетиці, банківській системі, децентралізації, цифровій економіці, захисті довкілля та виборчих процедур.

Загрозою для цього прогресу євродепутати назвали, зокрема, судову систему, котра має один з найнижчих рівнів довіри серед українців. Також європарламентарі розчаровані недостатнім прогресом у викоріненні впливу олігархів у країні.

"Суттєві результати в боротьбі з корупцією є необхідними для збереження підтримки реформ серед громадян", - зазначили в пресслужбі Європарламенту.

Цю доповідь ще мають розглянути всі євродепутати на пленарному засіданні. На її основі вони ухвалять резолюцію, яка вже і стане офіційною позицією Європарламенту.

Раніше в листопаді в ЄС закликали Україну навести порядок в антикорупційній роботі.