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Через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення обміну утримуваними

10 листопада стартував черговий раунд переговорів у мінському форматі.

Через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення обміну утримуваними
Фото: EPA/UPG

Через демарш російських представників Україна під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ не змогла домогтися обговорення двох важливих питань - обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Української делегації в ТКГ.

"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні:

  • питання обміну взаємно утримуваних осіб;
  • питання пошуку безвісти зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на це, "завдяки твердій позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Г. Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т. Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ".

"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада стартував черговий раунд переговорів у мінському форматі. Роботу розпочали дві підгрупи Тристоронньої контактної групи. Як повідомляли, політична підгрупа взяла за основу український план дій щодо Донбасу.

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