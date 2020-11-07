Резніков пояснив, чому Росія і бойовики затягують обмін утримуваними особами

За його словами, про питання повернення ув’язнених з окупованого Криму буде йтися на окремому кримському майданчику.

Процес обміну полоненими затягується, бо представники угруповань "ДНР" і "ЛНР" не отримали команди з Москви.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації... Далі вони виконують його команду в той чи в інший спосіб. Немає суб’єктності в людей, які беруть участь як від Російської Федерації, так і запрошені в ОРДЛО, які на окупованій території. Я вам це стверджую", - сказав Резніков.

За його словами, про питання повернення ув’язнених з окупованого Криму буде йтися на окремому кримському майданчику.

"Ми очікуємо на допомогу наших західних партнерів для того, щоб розпочати перемовини і з питань Криму, про людей, які є політичними в’язнями або в Криму, або вивезені на територію материкову Російської Федерації", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, у липні керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував черговий обмін полоненими найближчим часом. Єрмак запевнив, що на переговорах усі сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів "нормандського формату".

"Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен пройти якомога швидше. Тому, я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт має відбутися", - сказав він.