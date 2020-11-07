КСУ отримав звернення від аграрних асоціацій щодо земельної реформи

Закон про обіг земель не відповідає за своїм змістом та характером національним інтересам України, йдеться у заяві.

До Конституційного Суду України надійшло звернення аграрних асоціацій, профспілок, політичних об’єднань та громадських організацій щодо земельної реформи.

Про це інформує сайт КСУ.

Звернення зареєстровано в Секретаріаті Конституційного Суду.

У заяві зазначено, що Закон про обіг земель, прийнятий Верховною Радою 31 березня 2020 року, не відповідає за своїм змістом та характером національним інтересам та потребам України як незалежної та суверенної держави.

“Ми переконані, що Україні потрібна виважена земельна реформа, яка спроможна забезпечити добробут кожного громадянина нашої держави, сприятиме економічному розвитку, всебічному піднесенню нашої країни на міжнародній арені та відповідатиме національним інтересам”, – заявили підписанти заяви.

Фото: сайт КСУ

Фото: сайт КСУ

Вони додають, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб.

Нагадаємо, Конституційний Суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень Конституції про землю.

Розгляд справи щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» також відкладено.

Додамо, 2 листопада Велика палата Конституційного Суду України не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.