Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів мера Києва

За нього проголосувала 365 161 людина.

Кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

Про це оголосили на пресконфренції територіальної виборчої комісії.

За Ірину Верещук від "Слуги народу" проголосувала 39 321 людина. За Кличка - 365 161 голос. За Олександра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергія Притулу від "Голосу" - 56 900.

В голосуванні взяли участь понад 722 000 виборців. Було визнано недійсними понад 7000 бюлетенів.

Як відомо, також у першому турі перемогу здобув міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з протоколом про результати виборів, за Кернеса віддали голоси 60,34% виборців (195 044 голосів). Загалом участь у голосуванні взяли 323 218 виборців.

Нагадаємо, що згідно з даними першого екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол “Рейтингу” свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%. Тобто у другий тур також мали шанс вийти кандидати від “Слуги народу” та “Голосу”.

Згодом стало відомо, що за екзит-полом партії УДАР Кличко займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

Джерела LB.ua 26 жовтня підтвердили, що мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%. Він набрав понад 364 000 голосів.