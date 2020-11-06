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В Офісі президента хочуть створити вільну економічну зону на заході України

Зараз проект вільної економічної зони на заході України перебуває на стадії розробки.

В Офісі президента хочуть створити вільну економічну зону на заході України
Фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про плани влади створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, а і на території західних областей України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, зараз проект вільної економічної зони на заході України перебуває на стадії розробки. Це питання ще буде обговорюватись на рівні експертів та народних депутатів.

"Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни", - вважає Єрмак.

Нагадаємо, питання про ВЕЗ на Донбасі є одним з п'яти в переліку опитування Зеленського у день місцевих виборів 25 жовтня.

В Офісі президента пояснили, що створення на неокупованій частині Донбасу спеціальних економічних умов вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Президент Володимир Зеленський впевнений, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Згідно з результатами опитування КМІС, 45% українців виступають проти створення ВЕЗ на Донбасі, а 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання про те, що означає "вільна економічна зона".

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