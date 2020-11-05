В Офісі президента розглядають "різні шляхи" припинення війни на Донбасі, - Єрмак

Нинішня українська влада й надалі домагатиметься припинення війни на Донбасі, але шляхи до цього можуть бути різними.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

На питання про те, чи буде Україна вдаватися до так званого "плану Б" стосовно вирішення ситуації на Донбасі, Єрмак відповів, що влада ніколи не відмовиться від планів щодо припинення війни.

"Президент про це говорив, і я про це говорив, що ми не збираємося витрачати роки для того, щоб досягти нашої мети припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення (війни на Донбасі - ред.) можуть бути різними", - сказав він.

Єрмак зазначив, що сьогодні Україна йде дипломатичним шляхом. Наразі ведуться переговори в нормандському форматі і Мінській Тристоронній контактній групі.

"Є дипломатичний шлях, який сьогодні ми використовуємо", - додав він.

Нагадаємо, голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляв, що Підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія нібито "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".