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На Луганщині затримали бойовика "ЛНР", причетного до підриву п’ятьох мостів

Чоловік протягом шести років переховувався на території Росії.

На Луганщині затримали бойовика "ЛНР", причетного до підриву п’ятьох мостів
Фото: СБУ

На Луганщині затримали колишнього учасника диверсійної групи терористичної організації "ЛНР", причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляють на сайті Служби безпеки України.

За даними слідства, у червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Правоохоронці задокументували, що саме це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській і Донецькій областях, ще чотири замінувало.

Протягом 2018-2020 років правоохоронці затримали активних учасників групи та ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався в Росії.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник планує прибути до Луганщини в особистих справах, і затримали його після приїзду в Україну. Колишньому бойовику повідомлено про підозру, він перебуває під арештом.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у квітні СБУ повідомила про затримання двох терористів "ДНР" з групи Валерія Бергмана на прізвисько "Німець". Вони причетні до серії диверсій, обидва визнали провину у скоєнні терактів.

Слідство встановило, що 2014 року "група Бергмана" захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини - амоніту. Вони використовували його для підриву чотирьох мостів у районі н.п. Закотне і Сіверськ Донецької області, двох мостів у Лисичанську та Рубіжному Луганської області і замінували ще два мости в Лисичанську. 

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