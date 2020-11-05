У п’ятницю в Україні опади не очікуються, вночі та вранці туман

У Карпатах уночі до 4° морозу.

У п’ятницю, 6 листопада, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

По всій території України 6 листопада опади не очікуються, повідомляють у Гідрометцентрі. Вночі та вранці туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с, на сході країни 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних та північних областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень - 5-10° тепла. В Карпатах уночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

На Київщині без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.