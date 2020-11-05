Як не бути обдуреним при оформленні позики під заставу квартири?

Економічна криза сильно вдарила по гаманцях простих українців. Все більше людей звертаються за допомогою в різні фінустанови і часом позичальники виявляються готові на все, аби отримати необхідну суму. Цим вміло користуються шахраї, для яких головне - обдурити позичальника, відібрати у нього не тільки гроші, але і нерухомість.

Головне - перевіряти документи

Будь-який займ, в тому числі, кредит під квартиру, видається на підставі підписаного договору. Цей документ регулює взаємовідносини між фінустановою і позичальником, який звернувся за кредитом під заставу квартири.

У кожного банку або іншої фінансової компанії є свої умови, на яких вони готові кредитувати. Кожна з них прописана в договорі. Однак, крім стандартних вимог у вигляді необхідності надати довідку про доходи існують і інші, приховані умови.

Як правило, вони прописані дрібним, ледь помітним шрифтом. У кращому випадку це згадки про необхідність здійснити одноразові платежі на ті чи інші витрати. У гіршому - під виглядом договору про оформлення кредиту прихований документ, згідно з яким клієнт передає право на майно власного житла аферистові.

Чи складно розрізнити ці договори? Так, адже сьогодні шахраї здатні вбити в голови довірливим позичальникам будь-яку інформацію.

Найчастіше від шахрайських схем страждають люди старшого віку. Вони погано орієнтуються в сучасних реаліях і обдурити їх виявляється досить просто.

Як вибрати кредитора?

На сьогоднішній день отримати кредит в перевіреній компанії і на вигідних умовах стало можливим завдяки компанії "UniGroup". Цей кредитор вже більше 10-и років працює на ринку кредитування і пропонує отримати кредит под залог квартиры под 1,5%. Наша редакція звернулася до співробітників компанії з питанням, на що звертати увагу при виборі кредитора. Ми отримали наступні рекомендації, якими хочемо поділитися з Вами:

● Знайдіть надійну компанію - вкрай важливо, щоб кредитор був перевіреним. Це можуть бути не тільки великі українські банки, а й інші фінустанови з хорошою репутацією;

● Ретельно вивчіть договір - від цього залежать умови життя і благополуччя позичальника на найближчі кілька років. Важливу роль відіграє кожен аспект, починаючи від кредитної ставки і закінчуючи термінами дії кредиту;

● Уточніть у фахівця інші нюанси - позичальник повинен перепитати у співробітника компанії, чи є можливість продовжити договір в майбутньому, чи можна повернути гроші швидше. Як правило, все це прописано в договорі, але зайвий раз уточнити ніколи не буває зайвим.

Тільки після цього можна ставити свій підпис в документах і чекати схвалення по видачі позики.

Де знайти перевіреного кредитора?

Компанія «UniGroup» пропонує кредит під заставу квартири під 1,5% всього за 2 дні. Клієнтам організації не потрібні довідки про доходи та інші документи, отримати які досить складно.

Кредит під заставу квартири в компанії «UniGroup» видається на термін від 1 місяця до 10 років. Виплатити займ можна достроково, без будь-яких комісій і штрафів.