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Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Окупанти обстріляли українські позиції з автоматичного станкового гранатомета.

Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню
Фото: t.me/Tsaplienko/366

Станом на 17.30 4 листопада на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей із боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет. Неподалік населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник, зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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