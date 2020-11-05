Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прибула з візитом до Херсонської області на запрошення постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича.

Про це повідомило представництво президента України в АР Крим.

Сіммонс відвідала КПВВ "Каланчак" і КПВВ "Чаплинка" - адміністративну межу між Херсонською областю та окупованим Кримом. Ввечері очікується зустріч у Херсонській обласній державній адміністрації з представниками державних органів, громадських організацій та ініціатив, які працюють у кримському напрямку.

"Кожен візит на адміністративну межу між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим для нас є особливим. Це не тільки важливий стратегічний об'єкт, де здійснюється пропуск наших громадян, а й місце, де кримчан зустрічає український прапор і де наочно можна прослідкувати зміну державного підходу у турботі про власних громадян, які стали заручниками окупації. Особливо така увага важлива зараз, коли в Криму назріває справжня гуманітарна криза через пандемію COVID-19 та порушення державою окупантом - Російською Федерацією - своїх обов'язків із захисту цивільного населення, включно із медичним забезпеченням", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

"Для нас також важливо показувати реальний стан справ нашим надійним міжнародним партнерам, як Велика Британія. Велика Британія була у числі перших країн, яка відреагувала на спробу анексії та послідовно підтримує Україну на міжнародній арені в боротьбі за деокупацію Криму", - наголосили в представництві президента.

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Нагадаємо, 21 жовтня Міністерство закордонних справ розпочало активну фазу реалізації Кримської платформи. Ця стадія передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі української ініціативи.

У межах платформи планується проведення 26 лютого, у день опору Криму російській окупації, щорічного саміту. Перший Кримський саміт МЗС планує у 2021 році.

6 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів. Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів. До роботи платформи також планують залучити експертів: представників громадських організацій, аналітичних та дослідницьких центрів, академічних установ.