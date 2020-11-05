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У Києві відбулася сутичка між правоохоронцями та "євробляхерами", які перекрили рух

Мітингарі заблокували дорогу шинами. 

У Києві мітингарі "Авто Євро Сила" знову перекрили рух з вимогою до влади країни ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Між ними та правоохоронцями відбулася сутичка. Відео оприлюднено на каналі "Київ Оперативний". 

У коментарі LB.ua в поліції Києва повідомили, що правоохоронці конфіскували шини протестувальників, за допомогою яких ті перекривали рух.

Наразі затриманих немає.

Оновлення. Учасники "Авто Євро Сила" оголосили про мітинги та перекриття доріг і в інших містах. Зокрема, вони закликають заблокувати рух у місті Ромни (траса Н-07), Сумах, Умані, Чернігові, Білій Церкві. 

Лідер "Авто Євро Сила" Олега Ярошевич заявив, що у Києві перекрили вулицю Грушевського, бо "їх не почули". За його словами, на 15:00 годину представники влади "призначили їм перемовини", але розблоковувати дороги вони не збираються. 

Нагадаємо, що учора власники автомобілів на європейських номерах заблокували рух в урядовому кварталі столиці. Активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Двох із них затримано.

Голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська повідомила, що блокувальники не пропустили навіть "швидку".

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