ТКГ оприлюднила умови, за яких на Донбасі можуть провести вибори

Тристороння контактна група опублікувала умови, за яких можуть відбутися місцеві вибори на Донбасі.
Вони включені у "План дій щодо Донбасу", йдеться на сторінці ТКГ у Facebook.
Це, зокрема:
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року
- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства
- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ
- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
"Лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це пропозиція Української делегації на теперішний час, що представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації.
"Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ", - додали у повідомленні.
До цього часу ОБСЄ має сформувати власну позицію та щодо запропонованого плану дій.
Нагадаємо, що згідно з українським планом, щонайпізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.
Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.