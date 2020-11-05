ТКГ оприлюднила умови, за яких на Донбасі можуть провести вибори

Одна з них – збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ на 1500 осіб.

Тристороння контактна група опублікувала умови, за яких можуть відбутися місцеві вибори на Донбасі.

Вони включені у "План дій щодо Донбасу", йдеться на сторінці ТКГ у Facebook.

Це, зокрема:

виведення іноземних військ , незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року

, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів , які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства

, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ

за допомогою СММ ОБСЄ збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

"Лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це пропозиція Української делегації на теперішний час, що представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації.

"Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ", - додали у повідомленні.

До цього часу ОБСЄ має сформувати власну позицію та щодо запропонованого плану дій.

Нагадаємо, що згідно з українським планом, щонайпізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України і з дотриманням стандартів ОБСЄ - Копенгагенського документа 1990 року.

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.