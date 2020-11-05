У Кремлі відреагували на план України з досягнення миру на Донбасі

Підготовлені українською стороною пропозиції щодо врегулювання на Донбасі відрізняються від алгоритму Мінських домовленостей.

Про це заявив речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

"Наскільки я розумію, там йдеться про зовсім іншу субстанцію, яка не збігається зі змістом і послідовністю, зафіксованою в Мінських домовленостях. Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план переданий російській стороні", - сказав Пєсков.

Пєскову поставили запитання, чи означає це відповідь "ні" на українські пропозиції з російської сторони.

"Я не знаю, чи отримала цей план російська сторона і чи був він уже вивчений, що, безумовно, необхідно, щоб сформулювати позицію", - сказав Пєсков.

Прессекретаря Путіна також запитали про вірогідність зустрічі глав держав у "нормандському форматі".

"Нового нічого не скажеш. Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і має відбуватися заради певного результату. Результат, щонайменше, має полягати в підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав та урядів. До раніше досягнутих домовленостей можна віднести домовленості, досягнуті два роки тому в Парижі. Якщо побіжно ознайомитися з доступним для публіки документом, то можна констатувати, що далеко не всі пункти були реалізовані станом на сьогодні", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що 5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.