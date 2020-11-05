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Уродженка України Вікторія Спарц пройшла до палати Конгресу США від штату Індіана

Спарц народилася у Носівці на Чернігівщині, переїхала до США у 2000-му.

Уродженка України Вікторія Спарц пройшла до палати Конгресу США від штату Індіана
Фото: Victoria Spartz/Facebook

До нижньої палати Конгресу США пройшла уродженка України Вікторія Спарц, яка балотувалася від Республіканської партії в Індіані, повідомляє NYT.

Спарц обійшла кандидатку від демократів Крістіну Гейл з результатом 50,1%. Своїм політичним гаслом вона обрала фразу "Зупинимо соціалізм".

"Пані Спарц, яка народилася в Радянській Україні, взяла гору над Крістіною Гейл, колишньою демократичною депутаткою від Демократичної партії, яка назвала себе центристкою", - пише видання.

Спарц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції бізнеследі. Американські ЗМІ стверджують, що саме це допомогло кандидатці набрати необхідну кількість голосів.

Місце у Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Брукс вийшла на пенсію. Демократи сподівалися розширити свою підтримку, зокрема роблячи ставку на те, що виснажена підтримка Дональда Трампа потягне республіканців за собою.

Спарц народилася у місті Носівка Чернігівської області. Переїхала до США у 2000-му, 2001-го отримала американське громадянство. У 2017-му стала сенаторкою. Відомо, що вона викладала у Бізнес-школі Келлі Індіанського університету, а також обіймала посаду заступниці голови Республіканської партії округу Гамільтон.

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