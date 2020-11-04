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ЄС запроваджує санкції щодо Лукашенка

Санкції також торкнуться його сина Віктора та ще 13 чиновників, причетних до розгортання репресій після виборів у країні.

ЄС запроваджує санкції щодо Лукашенка
Фото: EPA/UPG

Посли країн-членів Євросоюзу запустили процедуру запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Dailysabah.

Санкції також торкнуться його сина Віктора та ще 13 чиновників, причетних до розгортання репресій проти громадян після виборів у країні.

Очікується, що рішення з запровадження санкції набуде чинності 6 листопада - до цього дня мають надійти письмові підтвердження від 27-ми членів ЄС.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Лукашенко.

Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилася лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. 

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ і його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було.

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