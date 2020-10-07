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Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб

Правозахисники вимагають негайно звільнити політв'язнів і припинити репресії.

Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб
Фото: tut.by

Правозахисні організації Білорусі ще 20 осіб визнали політичними в'язнями в країні.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"Ми оцінюємо переслідування Микити Гончарова, Володимира Гороха, Максима Зіневича, Михайла Калішука, Антоніни Коновалової, Івана Красовського, Іллі Мигна, Віктора Шаури, Анни Сунгурової, Томаза Піпії, Тимура Піпії, Ростислава Стефановича, Артема Косаковського, Дениса Марусевича, Марка Салоннікова, Іллі Полонянкіна, Марини Глазової, Євгена Кохановського, Олександра Кисельова та Андрія Расулова, які були обвинувачені за ст. 293 КК ("Масові заворушення") і за ст. 342 КК ("Групові діяння, які грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження власної думки щодо оголошених результатів виборів Президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями", - йдеться у спільній заяві правозахисників.

Також правозахисники вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів і громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період і припинити політичні репресії щодо громадян країни.

За даними "Хартії 97", у країні вже 97 політичних в'язнів.

Нагадаємо, за весь час протестів у Білорусі силовики затримали 13,5 тисяч людей.

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