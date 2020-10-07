ЄСПЛ визнав порушенням вимогу швейцарського суду до журналістки розкрити джерело інформації

Швейцарські судові та слідчі органи порушили ст.10 Європейської конвенції з прав людини про гарантування свободи висловлювань.

Європейський суд з прав людини визнав порушенням права на свободу висловлювань вимогу швейцарського суду до журналістки розкрити джерело інформації.

Таке рішення ЄСПЛ ухвалив 6 жовтня за позовом журналістки Ніни Джекер проти Швейцарії, передає "Укрінформ".

ЄСПЛ постановив, що швейцарські судові та слідчі органи порушили ст.10 Європейської конвенції з прав людини про гарантування свободи висловлювань.

"Суд відзначив важливість захисту журналістських джерел для свободи преси у демократичному суспільстві. Тому вимога до журналістки розкрити особу свого джерела не може відповідати положенню статті 10 Конвенції, навіть якщо це обґрунтовується суспільним інтересом", - зазначили у ЄСПЛ.

Журналістка не вимагала від Швейцарії матеріальної компенсації в цьому провадженні.

Нагадаємо, у 2012 році Джекер опублікувала у газеті Basler Zeitung матеріал про діяльність дрібного наркодилера, який займався поширенням легких наркотиків. Публікація стала підставою для швейцарської прокуратури порушити кримінальне провадження проти дилера, а від журналістки вимагали розкрити персональну інформацію про нього.

У 2014 суд Швейцарії підтримав прокуратуру і зобов'язав журналістку розкрити дані про інформатора. Журналістка ж звинуватила державу у незаконному втручанні в її діяльність і обмеженні прав як представника ЗМІ.