На центральній площі столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів, передає Радіо Свобода.

Фото: Радіо Свобода

Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

Фото: Радіо Свобода

На вимогу протестувальників були звільненні з ув’язнення кілька політиків, зокрема колишній президент Алмазбек Атамбаєв. У червні його засудили до 11 років і двох місяців ув’язнення за звинуваченням у корупції.

Пізніше з колоній були звільнені також ексдепутат Садир Жапаров і колишній прем’єр-міністр Сапар Ісаков, засуджений у червні до 18 років в’язниці.

Громадський телеканал КТРК теж перейшов під контроль учасників протестів. В ефірі вони просять не влаштовувати мародерства в Бішкеку.

У МОЗ Киргизстану повідомили про смерть одного з протестувальників, поранення 590, з яких 150 - шпиталізовані.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 6 жовтня звернувся до громадян країни, заявивши про готовність анулювати результати парламентських виборів, що призвели до протестів, сутичок і захоплення будівель у Бішкеку.

Жеенбеков зазначив, що вночі окремі політичні сили спробували незаконно захопити владу.

За його словами, стабільність і мир у суспільстві важливіші за депутатські мандати, тому, як повідомив Жеенбеков, він доручив ЦВК вивчити всі факти порушення законодавства і запропонував "у разі необхідності" анулювати результати виборів.

Жеенбеков запропонував лідерам політичних партій заспокоїти своїх прихильників і вивести їх із місць скупчення. "Всіх співвітчизників я закликаю зберігати стабільність, не піддаватися провокаціям і не робити незаконних дій. Мир і безпека в країні – понад усе! Всі сили я закликаю поставити долю країни вище від своїх політичних амбіцій і повернутися в правове русло", – сказав голова держави.

Місце перебування Жеенбекова наразі невідоме, але його речниця раніше заявила, що він перебуває в Бішкеку.

Оновлення. Центральна виборча комісія Киргизстану анулювала результати парламентських виборів 4 жовтня, задовольнивши вимоги тисяч протестувальників, передає Радіо Свобода. Протестувальники заявляли, що провладні сили перемогли на виборах через підкуп.

Омурбек Суваналієв, який був кандидатом на парламентських виборах від опозиційної партії "Бутун (Єдиний) Киргизстан", заявив, що на час відсутності президента він повертається до виконання обов’язків заступника секретаря Ради безпеки Киргизстану і координує правоохоронні і силові структури країни.

Фото: свйт президента Киргизстану Омурбек Суваналієв

Суваналієв також повідомив, що Курсан Асанов, який був звільнений із посади заступника міністра внутрішніх справ у 2019 році за «зраду інтересів поліції Киргизстану» і є об’єктом трьох розслідувань, "тимчасово виконуватиме обов’язки коменданта міста Бішкек".

4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг здолали чотири політичні сили. Відразу 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Єдина опозиційна партія - націоналістична "Бутун Киргизстан" - пройшла в парламент, подолавши 7-відсотковий бар’єр і здобувши 7,13% голосів.