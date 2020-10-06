Урядом Фінляндії один день керуватиме 16-річна активістка

Уряд Фінляндії з нагоди Міжнародного дня дівчат від ООН на один день очолить 16-річна активістка Ааві Мурто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд країни.

Тимчасова заміна прем'єр-міністра Санни Марін відбудеться 7 жовтня в межах програми Girls Takeover до Міжнародного дня дівчат ООН.

"Під час заходу прем'єр-міністр Марін та Мурто обговорять роль Фінляндії на міжнародній арені: що може зробити Фінляндія для покращення можливостей дівчат використовувати та розвивати технології у всьому світі? Окрім того, Марін та Мурто обговорюватимуть питання переслідування дівчат в інтернеті", - заявили в уряді Фінляндії.

Упродовж цього дня Мурто зустрінеться з міністром співробітництва у галузі розвитку та зовнішньої торгівлі, канцлером юстиції та одним із депутатів парламенту.

У Міжнародний день дівчат від ООН у країнах, які приєднуються до програми, дівчата стають лідерками у різних суспільних сферах. Цього року день Girls Takeover наголошує на впливі технологій на гендерну рівність.

Нагадаємо, у грудні 2019-го 34-річна Санна Марін очолила уряд Фінляндії і стала наймолодшою у світі прем'єркою.