Речниця Трампа захворіла на коронавірус

Вона зазначила, що не має видимих симптомів захворювання.

Прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

Про це вона написала в Twitter.

"Після недавнього позитивного результату тесту я йду на карантин і продовжу працювати на благо американського народу віддалено", - повідомила Макенані.

Вона зазначила, що не має видимих симптомів захворювання. Вона також повідомила, що раніше здавала тести на коронавірус, але після того, як стало відомо, що на COVID-19 захворіла радниця президента США Дональда Трампа Гоуп Гікс, почала здавати тест щодня. В понеділок він показав позитивний результат.

"Я абсолютно точно не знала про діагноз Гоуп Гікс до брифінгу, який я проводила в Білому домі в четвер", - повідомила вона.

Нагадаємо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.