Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
ГоловнаСвіт

Речниця Трампа захворіла на коронавірус

Вона зазначила, що не має видимих симптомів захворювання.

Речниця Трампа захворіла на коронавірус
Фото: imi.org.ua

Прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

Про це вона написала в Twitter.

"Після недавнього позитивного результату тесту я йду на карантин і продовжу працювати на благо американського народу віддалено", - повідомила Макенані.

Вона зазначила, що не має видимих симптомів захворювання. Вона також повідомила, що раніше здавала тести на коронавірус, але після того, як стало відомо, що на COVID-19 захворіла радниця президента США Дональда Трампа Гоуп Гікс, почала здавати тест щодня. В понеділок він показав позитивний результат.

"Я абсолютно точно не знала про діагноз Гоуп Гікс до брифінгу, який я проводила в Білому домі в четвер", - повідомила вона.

Нагадаємо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також