Вперше в історії ЄС віцепрем'єром стала трансгендер

Де Суттер, колишня депутатка Європарламенту, була призначена в уряд Бельгії від Фламандської партії зелених.

В уряді Бельгії, вперше в історії країни та Європейського Союзу, посаду віцепрем'єр-міністра обійняла жінка-трансгендер Петра Де Суттер.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"У складі уряду Бельгії, який був призначений цього тижня, посаду віцепрем’єр-міністра отримала відкритий трансгендер Петра Де Суттер, та ця подія залишилася майже непоміченою у бельгійських медіа. Де Суттер, колишній депутат Європарламенту, була призначена в уряд від Фламандської партії зелених. Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств та державної адміністрації",- йдеться в повідомленні.

Де Суттер за освітою гінеколог, вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету. Протягом політичної кар’єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію та була активною учасницею руху ЛГБТ.

Віцепрем'єр Бельгії заявила, що пишається тим, що у Бельгії та у більшості країн ЄС "гендерна належність не є проблемою". Де Суттер також висловила надію, що її приклад стане приводом для дискусії в країнах, де ситуація інакша.

Нагадаємо, у травні у Франції мером міста вперше стала жінка-трансгендер.