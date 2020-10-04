Алексієвич сумнівається, що їй дозволять повернутись у Білорусь

Поки що письменниця не вважає свій від'їзд з країни еміграцією.

Нобелівський лауреат, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич поки що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну.

Про це вона сказала журналістам під час пресконференції на фестивалі в Італії Taormina Book, де письменниці вручили премію, передає Corriere della Sera.

"Поки що я не вважаю, що поїхала в еміграцію", - сказала Алексієвич, уточнивши, що метою її поїздки в Європу було відвідування низки заходів, а також лікаря у Берліні.

"Багато хто вважає вдома, що мене вже не пустять. У нас таке буває", - зазначила вона. "Але я все-таки спробую жити вдома", - додала письменниця.

Вона нагадала, що більшість членів президії КС наразі перебувають за межами Білорусі або під арештом.

Алексієвич нагадала, що раніше її викликали на допит в СК і теж хотіли заарештувати. Однак тоді, як вважає письменниця, її захистило статус нобелівського лауреата, думка громадянського суспільства і дипкорпус.

"Влада вже робила спробу заарештувати мене. І вона б рано чи пізно це зробила. Це божевільний стан, коли ти розумієш, що тебе можуть заарештувати. Ніхто з нас ще недавно не міг в це повірити", - зауважила Алексієвич.

Нобелівський лауреат також висловилася за введення жорсткіших санкцій щодо білоруської влади, зокрема, не тільки конкретних осіб, а й членів їхніх сімей.

Нагадаємо, 28 вересня Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Її помічниця запевнила, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.