"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
США пригрозили Болгарії санкціями через "Турецький потік"
США пригрозили Болгарії санкціями через "Турецький потік"
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
В Україні обрали найкращого вчителя року
В Україні обрали найкращого вчителя року
ГоловнаСвіт

Алексієвич сумнівається, що їй дозволять повернутись у Білорусь

Поки що письменниця не вважає свій від'їзд з країни еміграцією.

Алексієвич сумнівається, що їй дозволять повернутись у Білорусь
Світлана Алексієвич
Фото: скріншот з відео пресконференції

Нобелівський лауреат, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич поки що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну. 

Про це вона сказала журналістам під час пресконференції на фестивалі в Італії Taormina Book, де письменниці вручили премію, передає Corriere della Sera.

"Поки що я не вважаю, що поїхала в еміграцію", - сказала Алексієвич, уточнивши, що метою її поїздки в Європу було відвідування низки заходів, а також лікаря у Берліні.

"Багато хто вважає вдома, що мене вже не пустять. У нас таке буває", - зазначила вона. "Але я все-таки спробую жити вдома", - додала письменниця.

Вона нагадала, що більшість членів президії КС наразі перебувають за межами Білорусі або під арештом. 

Алексієвич нагадала, що раніше її викликали на допит в СК і теж хотіли заарештувати. Однак тоді, як вважає письменниця, її захистило статус нобелівського лауреата, думка громадянського суспільства і дипкорпус.

"Влада вже робила спробу заарештувати мене. І вона б рано чи пізно це зробила. Це божевільний стан, коли ти розумієш, що тебе можуть заарештувати. Ніхто з нас ще недавно не міг в це повірити", - зауважила Алексієвич.

Нобелівський лауреат також висловилася за введення жорсткіших санкцій щодо білоруської влади, зокрема, не тільки конкретних осіб, а й членів їхніх сімей.

Нагадаємо, 28 вересня Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Її помічниця запевнила, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також