В Білорусі помер чоловік, якого побили в СІЗО Мінська

Силовики свою вину заперечують. Запевняють, що він впав з другого ярусу ліжка.

Побитий у СІЗО на Окрестіна чоловік, який був доставлений 29 вересня в лікарню швидкої медичної допомоги з безліччю травм, помер в медустанові.

Про це пише "Белсат" з посиланням на рідних загиблого.

Зазначається, що померлий, Денис К., отримав переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, переломи правої клубової кістки і інші травми. До останнього моменту він перебував у реанімації без свідомості.

"Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, у важкому стані. Лікарі ніяких прогнозів не давали", - повідомили родичі загиблого.

За їх словами, Денис К. був неконфліктним, участі у масових заходах ніколи не брав.

"Ми не знаємо обставин. Він пішов на роботу, сказав, що буде через день. Він працював за різними замовленнями, але офіційно не працював", - розповіла родичка померлого.

"Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери з свою чергу сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо", – повідомила родичка Дениса К.

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