В особистого помічника Трампа також виявили коронавірус

Особистий помічник президента США Дональда Трампа Нік Луна отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

COVID-19 у Луна підтвердився через добу після того, як Трампа госпіталізували у військово-медичний госпіталь імені Уолтера Ріда.

Луна супроводжував Трампа у більшості його поїздок, в тому числі за участю помічниці американського президента Хоуп Хікс, у якої також виявили коронавірус.

Учора недугу діагностували і у голови виборчого штабу Трампа Білла Степієна.

Сам президент та його дружина Меланія повідомили про те, що захворіли на коронавірус, 2 жовтня. Менш ніж за добу 74-річного Трампа госпіталізували у військово-медичний центр імені Уолтера Ріда неподалік Вашингтона.

У Білому домі повідомили, що першого дня після отримання позитивного тесту показники здоров’я президента були "дуже тривожними", але наступного дня поліпшилися.

Лікар Трампа розповідав, що президенту призначили експериментальні ліки від коронавіруса ремдесивір, а також зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл. Лікар повідомив, що медики з центру Уолтера Ріда оцінюють стан Трампа "з обережним оптимізмом".