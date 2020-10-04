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В особистого помічника Трампа також виявили коронавірус

В оточенні президента США стався спалах захворювання. 

В особистого помічника Трампа також виявили коронавірус
Дональд Трамп зі своїм помічником Ніком Луною
Фото: EPA/UPG

Особистий помічник президента США Дональда Трампа Нік Луна отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

COVID-19 у Луна підтвердився через добу після того, як Трампа госпіталізували у військово-медичний госпіталь імені Уолтера Ріда.

Луна супроводжував Трампа у більшості його поїздок, в тому числі за участю помічниці американського президента Хоуп Хікс, у якої також виявили коронавірус. 

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Сам президент та його дружина Меланія повідомили про те, що захворіли на коронавірус, 2 жовтня. Менш ніж за добу 74-річного Трампа госпіталізували у військово-медичний центр імені Уолтера Ріда неподалік Вашингтона.

У Білому домі повідомили, що першого дня після отримання позитивного тесту показники здоров’я президента були "дуже тривожними", але наступного дня поліпшилися. 

Лікар Трампа розповідав, що президенту призначили експериментальні ліки від коронавіруса ремдесивір, а також зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл. Лікар повідомив, що медики з центру Уолтера Ріда оцінюють стан Трампа "з обережним оптимізмом". 

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