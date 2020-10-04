На самоізоляції через коронавірус перебувають 83 тисячі учнів

Якщо понад 50% класів відправили на самоізоляцію, на дистанційну форму навчання переходить уся школа.

Станом на 4 жовтня в Україні коронавірус виявили у 1257 школярів та у 2158 вчителів. Понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу неділю.

За його словами, на самоізоляцію відправляють дітей з тих класів, де підтвердились випадки COVID-19 серед учнів або вчителів.

"На самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, потім повертаються. Чітко регламентовано постановою Кабінету Міністрів, нашими правилами: якщо у школі понад 50% класів пішло на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить уся школа", – сказав Степанов.

Міністр також нагадав, що забезпечення шкіл антисептиками і масками - компетенція Міністерства освіти.

Нагадаємо, перехід усієї школи на дистанційне навчання можливий, лише якщо район або місто є в "червоній" зоні.

Згідно правилам МОЗу, які почали діяти з вересня цього року, у навчальний заклад допускають лише в масці і після вимірювання температури.