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На Донбасі бойовики п’ять разів порушили перемир’я

Окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На Донбасі бойовики п’ять разів порушили перемир’я
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Минулої доби, 3 жовтня, проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

“Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета”, - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку неділі, 4 жовтня, обстрілів не було. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 2 жовтня бойовики обстріляли позиції біля Авдіївки та Водяного

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