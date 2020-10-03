Командування Повітряних сил назвало брехнею та маніпуляцією слова Кучера про катастрофу Ан-26

Голова Харківської ОДА заявив, що пріоритет у посадці надали літаку з сином командувача ПС.

Командування Повітряних сил ЗСУ назвало брехнею та маніпуляцією заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який розбився.

Про це командування ПС написало у фейсбук.

У п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що літак з сином Дроздова отримав пріоритет посадки, коли вже було відомо про несправність борту Ан-26.

Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов у студії заявив, що вказівки керівнику польотів не робив.

"Хоч на ефір пан Кучер не прийшов, у прямому включені він ганебно перейшов на особистості та дорікнув командувачу Повітряних сил, начебто літаку, на якому перебував його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан-26Ш (...) Це відверта брехня та маніпуляція! Цей літак жодним чином не впливав на катастрофу Ан-26Ш!”, - йдеться у повідомленні командування.

У Повітряних силах дорікнули ЗМІ, які "скопіювали гучний “сенсаційний” заголовок".

"Триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і усі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватись на маніпуляції, і користуватись даними з достовірних джерел", - зазначили військові.

Раніше ми повідомляли, що згідно з даними попередніх розшифровок радіопереговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, між доповіддю про готовність до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини.

Цієї миті в повітрі були інший Ан-26 і ще два вертольоти - Мі-2 і Мі-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40. Ректор вузу Олександр Туринський стверджує, що Ан-26Ш, який згодом розбився, в цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки.

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.



ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.