В Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква XIX століття

Станом на 22:12 пожежу ліквідовано. Про масштаби збитків наразі не повідомляється.

В селі Новошин Долинського району Івано-Франківській області полум’я охопило дерев’яну церкву Св. Василія Великого 1850 року забудови. Наразі пожежу погасили.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"2 жовтня о 20:08 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини міста Долина надійшло повідомлення про те,що в селі Новошин Долинського району виникла пожежа будівлі церкви Св. Василія Великого, 1850 року забудови, дерев'яна, розміром в плані 17х9 м. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля повністю охоплена вогнем", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучили 32 людини особового складу та 7 одиниць техніки.

Станом на 22:12 пожежу ліквідовано. Про масштаби збитків наразі не повідомляється.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь" сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі.