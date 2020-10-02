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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі -  в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Вночі з інтервалом в одну годину на ділянці поблизу Авдіївки бойовики застосували гранатомети різних систем. Окрім того, по обіді противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає", - повідомляють у штабі.

Зазначається, що вже третю добу військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідовують пожежі на Луганщині. Вже локалізовані осередки пожеж біля населених пунктів Трьохізбенка, Новоолександрівка, Боброве, Артема, Старий Айдар, Болотене, Станиця Луганська та Старобільськ.

"До гасіння пожеж задіяно необхідну кількість особового складу та спецтехніки як від Збройних Сил, так і від ДСНС та лісових господарств. Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами розміновано понад 5 гектарів території та передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети", - додали у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів на Донбасі.

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