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Кличко заявив, що Київ готовий до опалювального сезону

Мер столиці зазначив, що можуть виникнути проблеми у ЖБК, ОСББ, відомчих будинків, які не обслуговує КП "Київтеплоенерго".

Кличко заявив, що Київ готовий до опалювального сезону
Фото: facebook/Кличко - мер

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до ввімкнення опалення готові 93% будинків, які обслуговують комунальні підприємства столиці.

Про це Кличко повідомив на брифінгу.

"Зараз ми вже бачимо, що погода стає не такою теплою, підходимо до опалювального сезону. І місто завчасно підготувалося до його початку. І якщо буде потрібно, ми вже сьогодні можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93% будинків, що обслуговують наші міські комунальні підприємства", - сказав мер Києва.

Кличко зазначив, що можуть виникнути проблеми у ЖБК, ОСББ, відомчих будинків, які не обслуговує КП "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до приймання тепла тільки на 40%.

Кличко закликав управляючі компанії таких будинків негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи.

Нагадаємо, у вересні Кличко заявляв, що майже в усіх столичних школах завершено підготовку до опалювального сезону. На підготовку до цього виділили 443 млн грн.

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