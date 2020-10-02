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Аваков попросив ще 1,9 мільярда з антиковідного фонду на доплати поліцейським

У червні МВС отримало майже 2,3 млрд гривень на доплати.

Аваков попросив ще 1,9 мільярда з антиковідного фонду на доплати поліцейським
Фото: Пресс-служба Кабмина

На початку вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину. 

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

У зверненні МВС зазначається, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень. Станом на кінець серпня витрачено 99,4 % виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.

У листі МВС надано розрахунки, відповідно до яких на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 01 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 млрд грн.

Зокрема, ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тис. грн на особу, а доплати, відповідно, становитимуть 7,67 тис грн.

"Ключова проблема Фонду боротьби з COVID полягає у відсутності офіційних пріоритетів витрат з цього Фонду. З однієї сторони, МОЗ не забезпечило населення масовим тестування під час пандемії, а з іншої - МВС уже вдруге претендує на доплати поліцейським", - прокоментував специфіку витрат на боротьбу з коронавірусом голова StateWatch Гліб Канєвський. 

Нагадаємо, у кінці травня МВС офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярда на доплати поліцейським, нацгвардійцям і прикордонникам на час карантину, і пізніше отримало ці кошти.

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