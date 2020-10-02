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КПВВ "Станиця Луганська" залишається закритим

Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Основні осередки вогню поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" локалізовано. Однак КПВВ тимчасово закритий - тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Наразі біля контрольного пункту перебуває розрахунок ДСНС, а в КПВВ - прикордонний наряд Держприкордонслужби з прикриття.

"У прикордонному підрозділі створений резерв, який готовий оперативно реагувати на зміни обстановки. Проводяться всі необхідні заходи з ліквідації наслідків пожежі та роботи для відновлення функціонування КПВВ", - запевняють у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що займання, які вчора охопили сервісну зону біля КПВВ, загасили. Пожежі на території КПВВ не допущено, однак загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, не виключається.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, учора пункт пропуску "Станиця Луганська" припинив роботу через пожежі. Вогнем частково пошкоджені об’єкти в сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, що прямують через лінію розмежування.

30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу.

На Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

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