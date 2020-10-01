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​Уряд готує допомогу постраждалим від пожеж в Луганській області

Гроші планують виділити на черговому засіданні уряду.

​Уряд готує допомогу постраждалим від пожеж в Луганській області
Фото: gp.gov.ua

Кабінет міністрів планує виділити кошти на допомогу для постраждалих від масштабних пожеж в Луганській області.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші планують виділити на черговому засіданні уряду. Для цього Луганська ОДА має надати відповідні розрахунки.

"Сьогодні державна комісія ТЕБ і НС доручила Луганській ОДА терміново підготувати розрахунки для здійснення невідкладних заходів. Щоб уже на черговому засіданні Уряд виділив кошти на тимчасове житло, ліки, продукти харчування та засоби першої необхідності для постраждалих", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, вогонь швидко розповсюдився на значну площу.

За даними ДСНС, станом на 20:00 на території Луганської області наразі продовжується гасіння понад 30 пожеж. Орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 11 тис. гектарів. За оперативними даними вогнем пошкоджено понад 250 будівель. Всього до гасіння залучено 1 тис. 554 чоловік та 220 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок пожеж вже загинуло 11 людей. Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області.

Сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська". Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

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