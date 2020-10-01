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У п'ятницю в усіх областях України, крім східних, дощитиме

У Києві вдень до +17 градусів.

У п'ятницю в усіх областях України, крім східних, дощитиме
Фото: visti.rovno.ua

У п'ятницю, 2 жовтня, в Києві дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +15...+17 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +10...+15 градусів.

На півночі України хмарно, вночі та вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +16...+18 градусів.

У центрі України дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +15...+17 градусів.

На сході невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півдні України дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +19...+23 градуси.

У Криму дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +21...+22 градуси.

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