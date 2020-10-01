У п'ятницю в усіх областях України, крім східних, дощитиме

У п'ятницю, 2 жовтня, в Києві дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +15...+17 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +10...+15 градусів.
На півночі України хмарно, вночі та вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +16...+18 градусів.
У центрі України дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +15...+17 градусів.
На сході невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 градусів, удень +21...+23 градуси.
На півдні України дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +19...+23 градуси.
У Криму дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +21...+22 градуси.